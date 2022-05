Serie B: La Paviamaro Molfetta chiude la stagione in casa della Virtus Arechi Salerno

Squadra in casa

Ultima giornata del girone di ritorno per la Pavimaro Pallacanestro Molfetta che, domenica 8 Maggio alle ore 18:00, affronterà la Virtus Arechi Salerno sul parquet del Palasport Carmine Longo di Salerno, nel match valido per la quindicesima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B Nazionale.

Reduce da cinque successi nelle ultime sette gare e dalla vittoria maturata sul parquet del PalaVirtus di Fondi con il punteggio di 76-114, la formazione allenata da Coach Ilario Azzollini occupa attualmente la decima posizione in classifica a quota 26 punti, frutto di 13 vittorie e 16 sconfitte, ed ha ottenuto la matematica permanenza anche per il prossimo campionato di serie B Nazionale. Dall’altra parte, la Virtus Arechi Salerno è proveniente da due sconfitte nelle ultime tre gare, l’ultima delle quali maturata sul parquet del PalaCalafiore di Reggio Calabria, ed occupa attualmente la quinta posizione in classifica, frutto di 18 vittorie e 11 sconfitte.

Nella formazione guidata da Coach Di Lorenzo si alterano in cabina di regia i due playmaker Coltro e Cimminella, sugli esterni particolare attenzione a Mennella, Moffa e Bonaccorso; completano il quintetto i due lunghi Rinaldi e Valentini, rispettivamente 13 e 9 punti di media ad allacciata di scarpe. Pronti a dare il loro contributo dalla panchina i giovanissimi Caiazza, Romano ed il lungo ex Lions Basket Bisceglie Marini.

Il match d’andata si concluse con l’imposizione della Virtus Arechi Salerno con il punteggio di 73-100, al termine di una gara mai in discussione e condotta dai Campani per l’intera durata.

Appuntamento per la palla a due domenica alle ore 18:00 al Palasport Carmine Longo di Salerno, dirigeranno l’incontro i Signori Faro Silvio di Tivoli e Quadrelli Davide Mario Silvio di Roma.