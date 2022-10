Serie B: La White Wise affronta Roma per dimenticare la beffa di Salerno

Prima di due partite interne consecutive per la White Wise Monopoli. Dopo la beffarda sconfitta di Salerno, giunta all’ultimo secondo ma con la rinnovata convinzione di una squadra in crescita, la compagine di coach Salvemini affronta Roma, appaiata a Monopoli nel gruppone di squadre a quota 4 e reduce dalla netta vittoria interna contro Sala Consilina.

Per Giorgio Salvemini, un’altra tappa del percorso di crescita dei suoi: "In settimana, i ragazzi si sono allenati con grande vigoria per trasformare in energia positiva la rabbia per la sconfitta di sabato scorso. Roma è un’ottima squadra- sottolinea Salvemini- con un roster lungo e ben strutturato. Noi dobbiamo essere bravi a tenere alta la concentrazione per tutti i 40 minuti. In un campionato come il nostro, vincere le partite casalinghe è fondamentale".

Un campionato che, dopo quattro giornate, conferma che l’equilibrio la farà da padrone: "E’ evidente che molte squadre sono ancora “work in progress”, noi compresi- evidenzia Salvemini- ma, seppur i valori cominciano a delinearsi, i primi quattro turni confermano come tutte le squadre sono attrezzate, sulla carta, per raggiungere i rispettivi obiettivi. Il nostro compito è quello di farci trovare pronti in ogni occasione", conclude coach Salvemini.

Appuntamento domenica 30 ottobre, alle 18, presso la tensostruttura di via Amleto Pesce per White Wise Monopoli- Luiss Roma.