La Tecnoswitch Ruvo di Puglia contro Faenza per continuare a sognare

La Tecnoswitch Ruvo di Puglia pronta a rappresentare la Puglia e il Sud’Italia alle Final Four di Supercoppa Italiana che si disputeranno il 23 e 24 settembre a Montecatini. Squadra biancoazzurra pronta a dar man forte ai sogni di poter portare a casa il trofeo. La squadra del Presidente Nicola Fracchiolla raggiunge questo traguardo per la prima volta nella sua carriera: nel 2021 fu eliminata dalla Kienergia Rieti nei quarti di finale della competizione che si svolse a Lignano Sabbiador, ma mai era arrivata in semifinale.

La bestia nera degli ultimi tre anni si frappone ancora una volta tra la storia ruvese e quella della finalissima di questo torneo. Faenza di coach Garelli sarà l’avversario di turno: dopo aver estromesso per due anni di fila la squadra biancoazzurra dalle fasi finali dei play-off e dopo aver eliminato la Tecnoswitch in Coppa Italia, lo score di con i romagnoli è di 7-1.

Parterre de roi atteso a Montecatini dove in contemporanea si svolgeranno anche le Final Four di Supercoppa Italiana di A2. Il percorso dei ruvesi è stato positivo in quello che comunemente è denominato mese dedicato al basket d'estate. Tre vittorie settembrine per la Tecnoswitch che ha eliminato prima con Bisceglie soffrendo e con gli spunti decisivi di Contento. Quest'ultimo bravo e letale anche a Chieti con la "bomba" finale del nuovo play-guardia ruvese ad eliminare la squadra allenata da coach Aniello.

Domenica scorsa, il successo ai quarti di finale contro la Virtus Cassino, ma senza Traini e Jackson doloranti e costretti anzitempo a sedersi in panca. Ruvesi che adesso sono concentrati a dare il massimo nella sfida di sabato, ma proiettati al campionato che comincerà il 1 ottobre da Bisceglie.

E' carico coach Campanella: il tecnico toscano sente l'aria di casa sua e una vetrina del genere ci tiene molto a dare lustro al marchio della società ruvese. "E' un raggiungimento di un traguardo - afferma il coach della Pall. Ruvo di Puglia - che non era prefissato. Aver centrato le Final Four di Montecatini di Supercoppa ci fa grande piacere e porta tanto onore a tutta la città".

Ma come sta la Tecnoswitch? "Noi abbiamo la sensazione di andare lì per una verifica del nostro lavoro fatto fin qui. Vogliamo sapere a che punto siamo ed è molto stimolante poter competere con le migliori quattro della serie B Nazionale. Voglio vedere come riusciremo ad approcciare e vivere gare di questo aspetto dal dentro o fuori. Siamo incerottati e mi dispiace molto. Mi sarebbe piaciuto avere la squadra al completo, ma penso solo a chi c'è, a chi si è meritato questo traguardo. C'è un trofeo in ballo e abbiamo fame di vincere. Dobbiamo dimostrare alla nostra gente di che pasta siamo fatti, pronti a lottare su tutti i palloni per la società e per Ruvo".

La gara con Faenza si disputerà alle ore 14.00 e aprirà il programma dei match che seguiranno. Chi vince affronta la vincente della sfida tra NPC Rieti e Pielle Livorno, un'altra sfida da grandi contenuti tecnici.