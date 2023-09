Supercoppa: La Tecnoswitch Ruvo di Puglia conquista le Final Four

La Tecnoswitch sale sull'autobus per Montecatini Terme dove nel prossimo week-end si disputeranno le Final Four di Supercoppa Italiana.

La società del presidente Nicola Fracchiolla raggiunge questo prestigioso traguardo per la seconda volta nella storia della competizione, con la voglia di essere protagonista fino in fondo. La pratica Cassino è risolta 98-81 in favore della formazione di coach Campanella che nel postpartita dovrà gestire Traini e Jackson fermati dallo staff sanitario per precauzione. Per il resto sottocanestro la Tecnoswitch perde la sfida a rimbalzo ma giganteggia con Galmarini, Leggio e Ghersetti che consentono a Boev di crescere con serenità. Campo anche per Sbaragli e Granieri e l'esordio del ruvese Caputi completa una serata nella quale il dato numerico dei presenti è straordinario per essere basket d'estate a metà settembre con temperature che richiamano gite marittime. La Tecnoswitch cresce come collettivo, sa che poi tocca sempre a Contento far la voce grossa quando i minuti finali si scorrono verso lo "0". C'è da essere sereni e fiduciosi in casa Ruvo, soprattutto perchè la difesa comincia a dare bei segnali di affidablità e c'è affinità tra i vari protagonisti del roster. Dall'altra parte la Virtus Cassino è arrivata al Palasport di Ruvo di Puglia con la voglia di essere aggressiva, ma i troppi falli commessi hanno limitato le scelte di coach Auletta. In grande evidenza Moreaux autore di 24 punti e di una prestazione di applausi. Primo quarto estremamente equilibrato in cui gli ospiti fanno registrare l'unico vantaggio della serata, 11-12, e poi sono costretti a rincorrere sempre.

Tecnoswitch cinica dalla lunetta, il solo Contento ne lascia due per strada. Traini molla subito, Jackson poco dopo, coach Campanella deve far la conta nel reparto piccoli ma la profondità della panca ruvese gli dà serenità. Sul finire del secondo quarto la Tecnoswitch allunga, lo fa dalla lunetta e con grande cinismo. Il rientro in campo vede un Dincic più concreto in fase offensiva, ma un Gay troppo nervoso per quello che servirebbe alla sua squadra. I tecnici, i falli condizionano la gara che si dilata nella sua durata. Il quarto fallo a Toniato, costringe coach Campanella a rivedere i suoi piani, ma tutto ciò serve per mettere in evidenza un super Lorenzo Galmarini che segna l'allungo definitivo dei locali con un recupero difensivo, una stoppata, una schiacciata e un tiro da tre punti. Un repertorio abbastanza vasto a cui poi si aggiungono le perle di Leggio e Ghersetti. A più riprese Truglio e Moreaux provano a riaprire i giochi, ma c'è poco da fare per la Virtus Cassino. Coach Campanella è già sul pullman con direzione Montecatini Terme, non per una gita di piacere.

Tecnoswitch – Virtus Cassino 98-81 (23-20, 44-34, 71-53)

Ruvo: Boev 9, Leggio 21, Toniato 11, Barile, Ghersetti 8, Diomede 8, Contento 14, Granieri 2, Traini, Sbaragli, Jackson 9, Galmarini 16. Coach Campanella

Cassino: Candotto 11, Dincic 8, Moreaux 24, Truglio 7, Milosevic 12, Bassi 2, Frizzarin, Cavalieri n.e., Lemmi 3, Teghini 5, Gay 10, Macera n.e.. Coach Auletta