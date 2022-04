Serie B: Derby d'alta quota per la Tecnoswitch in casa dei Lions basket Bisceglie

Squadra in casa

Squadra in casa Talos Ruvo

Derby d'alta quota per la Tecnoswitch Ruvo di Puglia che, domenica 3 aprile, affrontano i Lions Basket Bisceglie nell'incontro valido per la 25esima giornata di campionato.

Entrambe seconde in classifica a pari punti (Bisceglie con due partite da recuperare), le due squadre pugliesi si giocano il ruolo di prima inseguitrice della Fortitudo Agrigento. Bisceglie ha recuperato i giocatori positivi al Covid-19 ed ha potuto cosi preparare la sfida con il roster al completo. Certamente però, bisognerà valutare lo stato di forma della squadra che non gioca in campionato dalla sfida del 6 marzo contro Formia.

Sarà una sfida bella da giocare con una grande atmosfera al Pala Dolmen con Ruvo che ha la possibilità di superare i cugini in classifica almeno momentaneamente.

Appuntamento domenica 3 aprile, palla a due alle 18.00.