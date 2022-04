Serie B: La Tecnoswitch ospita Forio per continuare a stupire

La Tecnoswitch Ruvo di Puglia continua la sua corsa verso il miglior piazzamento play-off. Dopo la vittoria nel derby contro Bisceglie, che è valso il secondo posto in solitaria, i pugliesi ospitano Forio Basket nell'incontro valido per la 26esima giornata di campionato.

Entusiasmo alle stelle in casa Tecnoswitch dopo che, per la prima volta da quando la squadra è in Serie B, è arrivata la vittoria sul campo dei cugini di Bisceglie. La sfida di domenica, sulla carta, può presentare meno insidie ma bisognerà fare molta attenzione a Forio.

I campani infatti, arrivano dalla netta sconfitta interna contro la Virtus Arechi Salerno e dal cambio in panchina. Dopo la sconfitta nel derby la società ha infatti deciso per l'avvicendamento in panchina con l'esonero di Luigi Marinelli e la promozione a capo allenatore di Antonio Carone. Il compito di Carone sarà quello di rivitalizzare una squadra che vuole provare a giocarsi le sue carte per evitare i play-out sin dalla sfida del PalaColombo.

Appuntamento domenica 10 aprile, palla a due alle 16.15.