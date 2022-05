Serie B: La Tecnoswitch batte Monopoli nel derby e conquista il terzo posto

Talos Ruvo - Action Now Monopoli

Al PalaColombo, la Tecnoswitch Ruvo di Puglia chiude la pratica terzo posto battendo i cugini della Lapietra Monopoli in una gara mai in discussione. Obiettivo centrato, dunque, per la squadra di coach Ponticiello che, a quaranta minuti dalla conclusione, è sicura del terzo posto. Secondi o terzi, dipenderà da quello che faranno i Lions Bisceglie che hanno dalla loro il vantaggio nel confronto diretto e una gara da recuperare.

Ruvesi soddisfatti di aver ritrovato il pubblico, caloroso, festante, numeroso. Quando si avvicina il periodo della primavera inoltrata, Ruvo di Puglia sa sempre farsi trovare pronta. La Tecnoswitch è stata lucida per tutti i 40': ha tenuto in panca Ciribeni, ha guardato da lontano Nicola Markovic che smania dalla voglia di tornare in campo. Biancoazzurri che gestiscono il vantaggio accumulato sin dall'avvio e tengono fino alla fine.

Cose interessanti coach Ponticiello ne fa vedere e anche i ragazzi in campo che vanno al canestro con regolarità sfruttando costruzioni in attacco ben precise e assist da incorniciare.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Lapietra Monopoli 77-53 (22-10, 22-14, 20-13, 13-16)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Mattia Mastroianni 21 (2/4, 5/9), Daniele Merletto 12 (1/1, 3/5), Gianni Cantagalli 11 (1/3, 3/8), Kurt Cassar 9 (3/11, 1/2), Shaquille Hidalgo 9 (4/6, 0/1), Thomas Monina 6 (3/6, 0/0), Gian marco Sbaragli 5 (2/4, 0/2), Riccardo Bartolozzi 4 (2/4, 0/1), Niccolò Lurini 0 (0/3, 0/3), Alessandro Eremita 0 (0/0, 0/0), Nicola Di terlizzi 0 (0/0, 0/1), Leonardo Ciribeni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 10 - Rimbalzi: 42 14 + 28 (Kurt Cassar 11) - Assist: 15 (Shaquille Hidalgo 5)

Lapietra Monopoli: Jacopo Ragusa 14 (6/11, 0/0), Andrea Lombardo 12 (4/9, 1/5), Nunzio Sabbatino 9 (4/9, 0/3), Mauro Torresi lelli 9 (4/9, 0/4), Vittorio Visentin 7 (3/4, 0/0), Alfonso Di ianni 2 (1/1, 0/6), Ivan Bellantuono 0 (0/1, 0/0), Luca Colucci 0 (0/0, 0/0), Matteo Annese 0 (0/0, 0/0), Giovanni Laquintana 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Andrea Lombardo 9) - Assist: 5 (Jacopo Ragusa, Andrea Lombardo, Nunzio Sabbatino, Mauro Torresi lelli, Alfonso Di ianni 1)