La Tecnoswitch Ruvo non sbaglia: Seconda vittoria consecutiva in campionato

Sgasa tra la fine del secondo e l'inizio del terzo quarto la Tecnoswitch spazzando via ogni dubbio sul valore di questa squadra.

La formazione del presidente Nicola Fracchiolla parte col piede giusto anche in casa, o meglio, sul neutro di San Severo.

Formazione biancoazzurra che manda ko l'Andrea Costa Imola 92-69. Ruvesi che subiscono 40 punti in 18', poi aggiustano il tiro e infilano il parziale che fa pendere definitivamente in casa Tecnoswitch l'inerzia del match. Bene i biancoazzurri che, ad eccezione dello 0-5 iniziale, conducono sempre le fila e toccano anche i 20 punti di vantaggio sul finire di terzo quarto. Contento e Leggio a far da voce grossa, ma davvero è il collettivo a far la differenza e che si sta temprando anche nel giocare sistematicamente lontano da Ruvo.

La formazione biancoazzurra ha provato a trattenere il fiato ma non ce l'ha fatta: ha dovuto tenere alta la guardia soprattutto perché gli ospiti, trascinati dal gruppo di supporters al seguito, sono riusciti a riemergere sul 78-67 al 35'. Boev e Toniato hanno cancellato i pertugi di rimonta, Diomede e Ghersetti infilato i canestri della tranquillità. I ruvesi, in testa alla classifica, mercoledì saranno di scena a Vicenza.

Tecnoswitch - Andrea Costa Imola 92-69 (26-22, 53-42, 71-55)

Ruvo: Granieri 1, Contento 20, Toniato 5, Ghersetti 12, Leggio 18, Traini 15, Diomede 7, Galmarini 3, Boev 11, Jackson n.e.. Coach Campanella

Imola: Bresolin, Sorrentino 5, Fazzi 7, Ronchini, Crespi 9, Corcelli 7, Drocker 9, Aukstikalnis 15, Ranuzzi 2, Marangoni 15. Coach Di Paolantonio

Arbitri: Silvestri di Roma, Gai di Roma