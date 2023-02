Serie B: La Tecnoswitch in trasferta ad Avellino per restare in vetta

Trasferta campana per la Tecnoswitch che affronterà la Del Fes Avellino al Pala del Mauro, per la 19esima giornata del campionato di Serie B.

Campani noni in classifica a quota 18 punti, con nove gare vinte e altrettante perse: all’andata finì 82 a 69 in favore dei ruvesi.

In settimana cambio di guida tecnica per gli irpini: al posto di coach Giovanni Benedetto è arrivato coach Andrea Crosariol. Il nuovo allenatore, ex cestista, torna nella città biancoverde dopo aver indossato la maglia dei “lupi” nella stagione sportiva 2008/2009.

Avellino che realizza di media circa 73 punti a partita, con Giacomo Eliantonio miglior marcatore (12 punti siglati a gara – 37% da tre punti, il 55% dalla linea dei due punti, l’85% ai liberi).

In doppia cifra anche la guardia Daniele Sandri (10.6 punti in 25.6 minuti di presenza in campo) e il play Donato Vitale (10.3 punti in quasi 29 minuti di presenza in campo). Subiscono, invece, 69.7 punti a incontro.

Appuntamento domenica 12 febbraio, palla a due alle 18.00.