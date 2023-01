Serie B: La Tecnoswitch Ruvo di Puglia chiude il girone di andata contro Monopoli

Si conclude domenica il girone di andata del campionato di serie B di basket. La Tecnoswitch Ruvo di Puglia è attesa dal derby contro la White Wise Basket Monopoli.

Quello tra Ruvo e Monopoli non è mai un appuntamento banale, perché fa tornare alla memoria vecchie sfide in C Gold. Ma domenica le due squadre ci arrivano in modo completamente diverso: da una parte i padroni di casa (appena 2 sconfitte in 14 partite), dall’altra Monopoli che, dopo la sconfitta contro Roseto, è fuori dalla zona play-off.

La Tecnoswitch è già sicura di parteciapre alla fase finale della Coppa Italia e vuole tornare a vincere dopo la sconfitta nel recupero infrasettimanale contro la Luiss Roma.

Per Monopoli sarà la prima di due trasferte consecutive, perché la domenica successiva gli uomini di Salvemini saranno impegnati a Cassino. In casa White Wise bisogna cominciare a mettere punti in cascina, a prescindere dagli avversari. Contro Roseto, domenica scorsa, si è vista una squadra viva, che se l’è giocata alla pari con gli abruzzesi, ma è mancato sempre quell’attimo per riuscire a portare a casa la partita.

Appuntamento domenica 15 gennaio, palla a due alle 18.00.