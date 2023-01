Serie B: La capolista Ruvo ospita la Ble Decò Juvecaserta

Al via il girone di ritorno: domenica 22 gennaio Ruvo ospiterà la Ble Decò JuveCaserta, all’andata finì 58 a 75 in favore della Tecnoswitch. I campani sono quinti in classifica a quota 20 punti con 10 gare vinte e 5 perse.

La formazione allenata da coach Sergio Luise è il terzo miglior attacco del girone con quasi 78 punti siglati a match.

Sono tre gli uomini in doppia cifra per punti realizzati a gara. La guardia Alessandro Sperduto, con 16.5 pt a gara, è il terzo atleta del girone per punti totali (40% dalla linea dei tre punti, 42% da due punti e 86% ai liberi). Tra i migliori realizzatori anche Mathias Drigo (13.4 pt) e Diego Jordan Lucas (12.4pt), terzo del girone per media palle recuperate. Undicesimi, invece, per punti subiti: 75.7 punti di media a gara.

Rispetto alla gara d'andata roster rinforzato dall'arrivo dell'esperto Claudio Ndoja da Firenze e di Vittorio Visentin, ex Monopoli e Molfetta. Non sarà una partita semplice per Ruvo che dovrà giocare al 100% se vuole portare a casa i due punti.

Appuntamento domenica 22 gennaio, palla a due alle 18.00.