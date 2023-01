Serie B: La Tecnoswitch Ruvo si arrende alla Luiss dopo un supplementare

Prima sconfitta interna per la la Tecnoswitch Ruvo di Puglia. La Luiss Roma porta a casa i due punti ed è la prima squadra ad uscire a braccia alzate dal parquet della Technoswitch che incassa la seconda sconfitta in quattordici gare, rimanendo comunque prima ad una vittoria di vantaggio proprio sulla Luiss. Finisce, dopo un overtime, per 77-85 con gli ospiti che hanno rincorso per lunghi tratti nel match senza mai alzare bandiera bianca.

La Luiss parte forte e il testa a testa continua nel primo quarto grazie a un bel long two di Fallucca e un canestro di Murri che fanno terminare la prima frazione in perfetta parità: 18-18. Ruvo mette in campo l’esperienza e sigla un parziale di 7-0 con Burini, ma la partita va a strappi e Jovovic fissa tre minuti più tardi il pari ventitrè.

È nella fase centrale dove i padroni di casa cercano di indirizzare il match con Ghersetti e la tripla di Valesin, ma la Luiss si riorganizza e con un paio di buone difese torna a soli due possessi pieni di svantaggio con i tiri liberi di Fallucca e Legnini. Proprio quest’ultimo chiude un bel parziale di 7-0 portandosi a casa il ferro del PalaColombo. Ruvo non ci sta, Perotti si mangia un canestro già fatto e sia Diomede che Burini puniscono dalla lunga distanza. Due schiaffoni che manderebbero al tappeto anche un pugile esperto, ma non i leoni di coach Paccariè che cercano di rimanere a contatto e chiudono il terzo periodo sotto di nove lunghezze (58-49).

È l’ultimo quarto il turning point della partita: 10-2 Luiss di parziale con Legnini immarcabile da ogni posizione e Luiss sotto di una sola lunghezza. Jovovic non trema ai liberi e Pasqualin smarca Fallucca che dalla lunga distanza fa esplodere la panchina. Ruvo pasticcia, non trova più la via del canestro, e Pasqualin infila la bomba che manda le squadre all’overtime (69-69).

Nei cinque minuti supplementari non c’è storia: Ammannato prova a mettere due possessi pieni di vantaggio ma Murri prima e poi Fallucca fanno malissimo dalla distanza centrando due bombe pesantissime. I padroni di casa non ne hanno più per poter rientrare e si devono inchinare per la prima volta in casa.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Luiss Roma 77-85 (18-18, 22-16, 18-15, 11-20, 8-16)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Marco Ammannato 22 (6/12, 3/5), Luca Toniato 13 (6/6, 0/0), Manuel Diomede 11 (1/4, 2/5), Leonardo Valesin 8 (0/0, 2/4), Federico Burini 7 (2/2, 1/7), Mario jose Ghersetti 7 (0/3, 1/3), Tommaso Gatto 6 (2/4, 0/1), Edoardo Fontana 3 (1/3, 0/3), Federico Pirani 0 (0/0, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Mario jose Ghersetti 11) - Assist: 15 (Federico Burini 5)

Luiss Roma: Marco Legnini 21 (3/8, 3/7), Matteo Fallucca 17 (3/3, 3/11), Marco Pasqualin 13 (1/4, 2/8), Matija Jovovic 11 (3/4, 0/1), Riccardo Murri 9 (2/5, 1/5), Alessandro Perotti 5 (1/5, 1/1), Andrea Zini 5 (1/2, 1/1), Cesare Barbon 3 (0/0, 1/1), Giorgio Di bonaventura 1 (0/0, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 30 - Rimbalzi: 38 14 + 24 (Marco Legnini 11) - Assist: 16 (Marco Pasqualin 8)