Serie B: La Tecnoswitch ospita Monopoli per tornare al terzo posto

Due turni al termine della stagione regolare, ma è già tempo di verdetti. Obiettivi quasi raggiunti per tutte a cominciare da Ruvo che vede sempre più vicino lo striscione che indica certezza di finire tra le prime quattro del raggruppamento.

Ruvo e Monopoli si affronteranno sabato sera alle ore 20.30 in un Palasport di viale C. Colombo che torna a ospitare una partita che riporta inevitabilmente alla mente la serie di finale play-off del campionato 2018/19.

Tecnoswitch che vuole restare concentrata sul pezzo e non vuole assolutamente distrarsi. “Siamo ancora padroni del nostro destino, afferma con lucidità coach Ciccio Ponticiello, La gara di Ragusa poteva terminare a nostro favore come capitato in altre trasferta, ma stavolta ci è mancato il colpo di coda. Sono gare che ci aiutano a preparare al meglio i play-off: nessuno ti regala nulla e questo è estremamente positivo."

Il tecnico campano non si fida dell’avversario odierno: “E’ reduce da otto sconfitte consecutive, per cui avrà tanta voglia di reagire e di farsi valere. E’ un derby che merita di essere affrontata con grande attenzione. Moltiplicheranno le energie e proveranno a violare il nostro parquet. Noi abbiamo le armi per arrivare a quota quaranta punti in classifica e poi attendere il risultato delle avversarie. Dobbiamo metterci nelle condizioni di metterci alla finestra ad osservare quello che fanno le altre”.

La Tecnoswitch con una vittoria sarebbe matematicamente terza: “Significherebbe centrare l’obiettivo di inizio stagione, ovvero quello di entrare tra le prime quattro in graduatoria. Visto il livello alto del girone “D” è sicuramente un grande risultato”.

Appuntamento sabato 30 aprile, palla a due alle ore 20.30.