Serie B: La Tecnoswitch in trasferta a Ragusa per difendere il terzo posto

Il rush finale è cominciato. Tre giornate alla fine della regular season che decreteranno il piazzamento ai play-off della Tecnoswitch Ruvo di Puglia. I ragazzi di coach Ponticiello si troveranno di fronte, nella 28esima giornata di campionato, la Virtu Kleb Ragusa squadra al momento quinta in classifica a soli 4 punti di distanza proprio da Ruvo.

Sarà una sfida da play-off quella che attende Ruvo, che al PalaPadua troverà una Virtus determinata ad accorciare le distanze in classifica per ottenere il miglior piazzamento possibile. I siciliani arrivano dalla sconfitta contro la Pall. Viola e vogliono subito riscattarsi. Ragusa, soprattutto in casa è capace di grandi prestazioni come la vittoria sulla capolista Agrigento che ha interrotto la serie di vittorie consecutive della Fortitudo.

Per la Tecnoswitch non sarà facile tornare dalla Sicilia con due punti ma la squadra di Ponticiello ha già dimostrato di saper vincere soffrendo e di essere un grande gruppo.

Appuntamento domenica 24 aprile, palla a due alle 19.30.