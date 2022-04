Serie B: La Tecnoswitch Ruvo di Puglia soffre ma batte Sant'Antimo

La Tecnoswitch Ruvo di Puglia si regala una serena Pasqua battendo una mai doma Sant'Antimo. Al Pala Colombo una sfida vera dal sapore di play-off, molto equilibrata fino alla sirena.

I padroni di casa partono meglio provando a dare la prima spallata al match ma gli ospiti rispondono colpo su colpo. Entrambe le squadre costruiscono buoni tiri e trovano con regolarità la via del canestro e dopo due quarti il parziale è di 45 a 39.

Nella ripresa Sant'Antimo prova a raccogliere tuttte le proprie energie e grazie ad ua grande difesa rimette tutto in discussione con un terzo quarto da 13 a 18. Il finale è punto a punto con Ruvo che fatica a far canestro ma alza l'intensità difensiva e riesce a portare a casa il match concedendo solo 9 punti negli ultimi dieci minuti agli avversari. Una vittoria importante per i pugliesi che rimangono saldamente al secondo posto in classifica.

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Geko PSA Sant’Antimo 72-66 (21-17, 24-22, 13-18, 14-9)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Riccardo Bartolozzi 16 (7/11, 0/1), Gianni Cantagalli 13 (0/3, 1/4), Daniele Merletto 12 (4/10, 1/3), Kurt Cassar 12 (4/7, 0/1), Mattia Mastroianni 11 (1/2, 2/4), Shaquille Hidalgo 8 (4/9, 0/0), Niccolò Lurini 0 (0/1, 0/1), Thomas Monina 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ciribeni 0 (0/0, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 39 10 + 29 (Kurt Cassar 12) - Assist: 10 (Daniele Merletto 5)

Geko PSA Sant’Antimo: Enzo damian Cena 16 (4/11, 2/6), Ignacio Ochoa 13 (5/9, 1/2), Roberto Maggio 12 (2/5, 2/6), Simon obinna Anaekwe 8 (4/6, 0/0), Pasquale Battaglia 6 (3/3, 0/4), Riccardo Coviello 5 (1/5, 1/5), Renato Buono 4 (2/4, 0/0), Armando Verazzo 2 (1/1, 0/0), Carlo Cantone 0 (0/0, 0/1), Emanuele Puca 0 (0/0, 0/0), Andrea Sabatino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 7 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Enzo damian Cena, Ignacio Ochoa 7) - Assist: 12 (Enzo damian Cena, Roberto Maggio, Pasquale Battaglia, Riccardo Coviello, Renato Buono 2)