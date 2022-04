Serie B: La Tecnoswitch Ruvo lotta ma non basta. Vince Ragusa

a La Tecnoswitch Ruvo di Puglia esce sconfitta dal Pala Padua, dove i padroni di casa della Virtus Kleb Ragusa hanno la meglio e portano a casa due punti importantissima.

Partono forte i padroni di casa che, soprattutto in difesa, mostrano gli artigli e lasciano solo le briciole a Monopoli che segna solo 7 punti. Nel secondo quarto gli ospiti entrano finalmente in partita anche in attacco, ma Ragusa non molla un centrimetro rispondendo colpo sul colpo.

Nella ripresa Ruvo ritorna in campo nella versione deluxe e grazie ad un quarto da 29 a 15 passa a condurre la sfida. Nell'ultimo quarto è una battaglia all'ultimo respiro con le squadre che non mollano di un centrimetro.

Alla fine la spunta Ragusa che accorcia su una Tecnoswitch che perde il secondo posto e ora deve guardarsi alle spalle per proteggere il terzo.

Virtus Kleb Ragusa - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 76-73 (15-7, 26-22, 15-29, 20-15)

Virtus Kleb Ragusa: Mattia Da campo 18 (4/9, 2/5), Andrea Picarelli 17 (2/5, 4/9), Paolo Rotondo 16 (6/14, 0/0), Roberto Chessari 11 (3/5, 1/3), Andrea Sorrentino 5 (1/4, 1/3), Fabio Stefanini 4 (2/5, 0/0), Simon Ugochukwu andrew 3 (1/2, 0/0), Giovanni Ianelli 2 (1/1, 0/0), Giorgio Canzonieri 0 (0/1, 0/1), Lucio Salafia 0 (0/0, 0/0), Tommaso Incremona 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Paolo Rotondo 9) - Assist: 15 (Andrea Picarelli 5)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Daniele Merletto 22 (2/3, 5/8), Gianni Cantagalli 15 (0/2, 3/9), Kurt Cassar 9 (3/4, 0/3), Shaquille Hidalgo 6 (3/7, 0/0), Mattia Mastroianni 5 (2/3, 0/3), Leonardo Ciribeni 5 (2/5, 0/3), Riccardo Bartolozzi 5 (2/3, 0/0), Thomas Monina 4 (2/4, 0/0), Niccolò Lurini 2 (1/1, 0/1), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 41 11 + 30 (Riccardo Bartolozzi, Thomas Monina 8) - Assist: 12 (Shaquille Hidalgo 4)