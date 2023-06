Nuovo acquisto per la White Wise: Efe Idiaru è il nuovo playmaker

Nuovo importante innesto per la White Wise Basket Monopoli in vista della prossima stagione.

Efe Idiaru, playmaker classe 1997 di nazionalità nigeriana ma con passaporto italiano, ha raggiunto l’accordo con la società monopolitana e va ad aggiungersi ai confermati Vanni Laquintana e Matteo Annese e ai nuovi innesti argentini Alvaro Merlo, Francisco Fernandes Lang e Diego Corral.

Giocatore dotato di grande velocità, fisicità e notevolissima tecnica, Idiaru è reduce da ben cinque stagioni consecutive disputate a Corato: chissà che non richieda la maglia con il doppio “0”, suo marchio di fabbrica nell’esperienza coratina. 1.83 m di altezza, l’italo-nigeriano è reduce da una stagione nella quale ha giocato una media di oltre 24 minuti a partita con quasi 8 punti di media realizzati. L’obiettivo di coach Paternoster è quello di alternare lui e Merlo in cabina di regia, nell’ottica della costruzione di una compagine che si pone l’obiettivo di essere assoluta protagonista del prossimo campionato di B Interregionale. Sono sei i giocatori che hanno già firmato l’accordo in vista della stagione 2023\2024: nei prossimi giorni ci saranno sicuramente altre ed importanti novità.