Serie B: La White Wise ospita Pozzuoli per dare continuità alla vittoria contro Teramo

Dare continuità alla vittoria di Teramo. La White Wise Monopoli torna tra le mura amiche per affrontare Pozzuoli, per una sfida che rievoca ricordi ancora freschi nella mente dei tifosi monopolitani, e non solo per i play-out di due stagioni orsono. Anche lo scorso anno, furono due partite combattutissime, entrambi vinte da Monopoli al fotofinish. Si gioca domenica, alle 18, nella tensostruttura di via Amleto Pesce a Monopoli.

I puteolani sono reduci da due sconfitte consecutive, ma coach Giorgio Salvemini non si fida assolutamente: “Dopo la vittoria di domenica – esordisce Giorgio Salvemini- vogliamo dare continuità ai risultati ed esultare davanti ai nostri tifosi. Ma non sarà semplice: Pozzuoli ha un mix tra gente esperta e giovani molto interessanti e, se è vero che ha perso le due partite disputate sinora, è altrettanto vero che è stata pienamente in partita sia contro Taranto che Avellino. Ai miei giocatori chiedo di tenere ben accesa la spia dell’attenzione. Per noi è un match molto importante, sia per la classifica che perché vogliamo regalare un’altra soddisfazione a società e tifosi. Dobbiamo essere bravi a gestire i 40 minuti”.

Palla a due di White Wise-Pozzuoli domenica alle 18.00.