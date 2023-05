Serie B: Monopoli-Ruvo chiude la regular season nel ricordo di “Giuba”

Nel ricordo di Giuba. L’ultima partita della stagione, in programma domenica alle 18 contro Ruvo, sarà dedicata a Giuseppe Barnaba, storico collaboratore della White Wise Monopoli, grande appassionato di basket ma soprattutto un ragazzo solare e ben voluto da tutti, scomparso prematuramente nelle scorse ore. Inevitabilmente, il primo sguardo al momento dell’ingresso nella tensostruttura sarà rivolto verso il tavolo dei giudici.

Dal punto di vista tecnico, è una partita che per la White Wise vale soltanto per l’onore e per chiudere bene una stagione negativa, visto che la classifica ha ormai ben poco da dire considerata l’impossibilità di accesso ai play-off. Dal canto suo, anche Ruvo ha ben poco da chiedere a quest’ultima partita della stagione, essendo già certo di disputare i play-off per l’accesso alla serie A\2 da terza in classifica. Pur essendo a due punti da Roseto, infatti, Ruvo ha lo scontro diretto sfavorevole, per cui il terzo posto è certo. In sostanza, sarà una partita nella quale Monopoli vorrà ben figurare per poi iniziare a programmare la prossima stagione di B\2, per Ruvo sarà un match di preparazione in vista dei play-off per la A\2. Si gioca domenica alle 18 presso la tensostruttura di via Amleto Pesce.