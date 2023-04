Serie B: La White wise si gioca tutto nello scontro diretto contro Sala Consalina

Dentro o fuori. Non ci sono alternative alla vittoria per la White Wise Basket Monopoli, impegnata domenica a Sala Consilina per la 27’ giornata del campionato di serie B. Dopo la sofferta ma fondamentale vittoria di Pescara di mercoledì 5 aprile, la compagine di Salvemini ha ridotto a quattro le distanze dalla zona play-off, in cui, al momento, le ultime ad entrare sarebbero proprio Sala Consilina e Teramo.

A quattro giornate dal termine del campionato, quello in terra campana è il più classico degli scontri diretti. In caso di vittoria (possibilmente con più di cinque punti di vantaggio), le speranze di aggancio alla post-season sarebbero riaperte, altrimenti, con ogni probabilità, il campionato finirebbe a Sala Consilina. All’andata, gli uomini di Paternoster espugnarono la tensostruttura con il punteggio di 67-72: ecco perché, oltre alla vittoria, sarebbe fondamentale vincere con almeno sei punti di scarto per avere lo scontro diretto favorevole in caso di arrivo a pari punti.

Il calendario, per la verità, è tutt’altro che favorevole, perché Monopoli chiuderà il campionato contro Taranto, Roseto e Ruvo, ma occorre crederci e giocarsi sino all’ultimo tutte le fiches a disposizione sul tavolo. Il match si disputerà domenica 16 aprile al “Centro sportivo meridionale” di Sala Consilina con palla a due alle 18.