Basket Serie B: La White Wise ospita Sant'Antimo. Coach Salvemini: "Voglio durezza difensiva"

Action Now Monopoli - Sant'Antimo

Tabellino partita Action Now Monopoli - Sant'Antimo

Action Now Monopoli

Squadra in casa

Squadra in casa Action Now Monopoli

Domenica, alle 18, la tensostruttura di via Amleto Pesce ospita una partita fondamentale per il proseguo del campionato.

Dopo la sconfitta di Bisceglie, la White Wise Monopoli torna tra le mura amiche per affrontare Sant’Antimo, appaiata a quota 6 in una classifica che continua ad essere decisamente corta. I campani non hanno giocato il match di domenica contro Ruvo (la partita è stata rinviata al 30 novembre), ma sono una delle tante compagini temibili di questo campionato. Coach Giorgio Salvemini lancia un messaggio diretto ai suoi: bisogne difendere bene.

Queste le parole del coach alla vigilia del match di domenica: "Per vincere, è necessaria durezza difensiva dal primo all’ultimo minuto. Contro Bisceglie, abbiamo realizzato 83 punti, ma ne abbiamo anche subiti 96: è la dimostrazione- spiega Giorgio Salvemini- che le partite si vincono soprattutto in difesa. Sant’Antimo è una squadra importante, che si è ulteriormente rinforzata con l’innesto di Gloria. I miei ragazzi devono sapere che giochiamo contro un’ottima squadra- prosegue Salvemini- e noi dobbiamo essere bravi a resettare tutto, dal punto di vista mentale, e metterci solidità difensiva, determinazione e durezza".

La parola chiave, dunque, è “durezza”: "Dobbiamo metterci il corpo ed essere bravi a collaborare in campo. In settimana- spiega il coach della White Wise- abbiamo lavorato tanto, soprattutto sulla solidità difensiva, perché bisogna essere duri (agonisticamente parlando) dalla prima palla sino alla sirena. Questo è un campionato che non ti concede nulla".

Palla a due alle 18 di domenica 20 novembre presso la tensostruttura di via Amleto Pesce.