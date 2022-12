Serie B: La White Wise Monopoli chiude l’anno a Taranto

Ultima partita dell’anno per la White Wise Monopoli prima della pausa. Gli uomini di Salvemini, reduci dalla cocente delusione per la sconfitta interna rimediata contro Sala Consilina, faranno visita al CJ Basket Taranto. Si gioca domenica alle 20, in virtù dell’accordo intercorso tra le due società che ha consentito di posticipare di un paio d’ore l’inizio del match.

Per la formazione monopolitana, reduce dalla sconfitta contro Sala Consilina, l’obiettivo è quello di riprendere subito il cammino, perché il ko di domenica è stato davvero duro da digerire. Di fronte, ci sarà un Taranto rinfrancato dalla netta vittoria di domenica a Pescara e a soli due punti dal quarto posto, che significherebbe permanenza certa nella nuova serie B e play-off per giocarsi l’accesso alla serie A\2. Coach Giorgio Salvemini parla così del match di domenica scorsa e del momento attuale dei suoi: "Domenica, nel secondo quarto, abbiamo preso un break che non è ammissibile, soprattutto in casa, perché abbiamo cominciato a non avere intensità difensiva e subire tantissimi rimbalzi offensivi. Nella seconda parte di gara- spiega Salvemini- siamo rientrati in partita facendo alcune cose per bene ma, come spesso ci capita nei momenti decisivi, quando abbiamo la palla per fare la giocata, non riusciamo a farla in maniera corretta. Anche per il match di domenica abbiamo tanti rimpianti: bisogna guardarsi dentro, io sono l’allenatore e mi prendo le mie responsabilità. Quando si perde la partita sempre alla stessa maniera, vuol dire che in determinati momenti non abbiamo lucidità, a livello tattico, strategico e di scelte. È importante mettere la testa bassa, stare in silenzio e stop. Non ci sono altre parole se non chiedere scusa a società e tifosi e ripartire già dalla partita contro il Taranto, nella quale dovremo essere bravi a giocare con il nostro ritmo per 40 minuti, senza cali di tensione e con la giusta durezza per tutto l’arco della gara", conclude Giorgio Salvemini.

Domenica, dunque, appuntamento al Tursport di Taranto a partire dalle 20.