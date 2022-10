Serie B, Obiettivo riscatto per la White Wise a Teramo Coach Salvemini: “Ritrovo tanti amici, vincere per riscattarci”

Squadra in casa Action Now Monopoli

Dopo la sconfitta interna contro Cassino, obiettivo riscatto per la White Wise a Teramo contro la Teramo a spicchi 2k20

Prima trasferta in campionato per la White Wise Monopoli sul parquet del palazzetto dello sport di Scapriano, struttura da 3.500 posti in Contrada Scapriano a Teramo. Gli abruzzesi sono reduci dalla vittoria in trasferta a Sala Consilina.

Coach Salvemini, fresco ex del match, suona la carica: "La partita di Teramo è la prima trasferta della stagione. Giochiamo contro una squadra in fiducia, che mette tanta intensità su tutti e 28 metri del campo. Noi dobbiamo andare lì e giocare la nostra pallacanestro per 40 minuti, senza momenti di passaggi a vuoto, perché Teramo è una squadra che mette molta energia. Dobbiamo essere bravi in entrambe la fasi, a partire dall’intensità difensiva. Stiamo lavorando duramente: in settimana ci siamo allenati bene ed ora è fondamentale sfruttare il lavoro settimanale in partita, perché le partite richiedono una durezza importante. Il mio ritorno a Teramo? Sarà bello, lo faccio con grande piacere perché le ultime due stagioni sono state piene di emozioni. Ritroverò tanti amici, società e giocatori con cui ho lavorato bene. Ma, ovviamente, dopo i saluti di rito, l’obiettivo è dare un dispiacere alla mia ex squadra".

Appuntamento domenica 9 ottobre, palla a due alle 18.00.