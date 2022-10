Serie B: La White Wise all'esame Virtus Arechi Salerno

Sabato sera di passione per i colori della White Wise Monopoli. Dopo le due vittorie consecutive contro Teramo e Pozzuoli, la formazione allenata da Giorgio Salvemini affronterà alle 19 di sabato 22 ottobre la Virtus Arechi Salerno: un altro bel test per la formazione monopolitana che vuole dare continuità ai risultati maturati dopo la sconfitta contro Cassino in casa. Monopoli si ritroverà di fronte il grande ex Vanni Laquintana. Il match si giocherà al “Pala Carmine Longo”.

Il dirigente della White Wise, e responsabile del settore giovanile Ninni Vadalà, presenta così il match: "La partita di Salerno arriva in un momento positivo. Dopo la vittoria a Teramo e la conferma contro Pozzuoli, sarà una trasferta nella quale potremo testare il livello di crescita della squadra. Sarà un ottimo banco di prova. Dal punto di vista tattico, cercheremo di imprimere velocità al nostro gioco - spiega Ninni Vadalà- cercando di sfruttare le loro mancanze. Ritroviamo Vanni Laquintana, di cui conosciamo il valore offensivo, ma Salerno non è solo Vanni… C’è Bottioni, che per tanti anni è stato allenato da Salvemini, il neoacquisto Birindelli e tanti altri. Sarà una partita difficile, come tutte, ma allo stesso intrigante", conclude Vadalà.