Bisceglie-Bari 0-1, le pagelle dei Galletti: Antenucci non brilla ma decide, D'Orazio che succede?

In credito con la sorte dopo il frustrante pari con la Turris, il Bari è riuscito ad ottenere i tre punti sul campo del Biseglie pur incappando in una delle prove più deludenti della stagione.

Le attenuanti per i biancorossi sono diverse, da alcune assenze pesanti (vedi Maita, Celiento e Di Cesare) a un campo in non perfette condizioni che ha sicuramente sfavorito la squadra più tecnica. Ciò che ha impressionato in negativo nella partita dei biancorossi, oltre a una evidente mancanza di fluidità di gioco, è stato l'atteggiamento.

Non si è vista una squadra in grado di dominare un avversario nettamente più modesto e soprattutto è parso mancare il fuoco che deve ardere in chi ha da recuperare uno svantaggio consistente in classifica, a meno di non volersi rassegnare serenamente alla lotteria dei playoff. Alla fine ci ha pensato Antenucci ma il ds Romairone dopo ieri è ancor più consapevole della necessità di intervenire sul mercato per fornire ad Auteri nuove preziose alternative.

I migliori Today

Antenucci 7: Non è stata certo la sua miglior prestazione da quando è a Bari ma il grande giocatore è colui che è capace di determinare anche quando la giornata non è delle più brillanti. Gol da tre punti che tiene vive le speranze del Bari.

Citro 6,5: Si era fermato sul più bello quando pareva aver trovato la giusta condizione. Dopo oltre un mese d'assenza dal campo, si ripresenta per giocare lo spezzone finale e riesce ad essere determinante offrendo ad Antenucci l'assist per il gol della vittoria.

Minelli 6: Considerando la sua lunga assenza e il contesto emergenziale in cui è stato mandato in campo (tre centrali assenti) la sua prova può definirsi positiva, sebbene la miglior condizione sia ancora lontana.

I peggiori Today

D'Orazio 5: Accolto con grande entusiasmo per la sua fama di aratro della fascia sinistra, l'ex Cosenza aveva iniziato bene ma da tempo ormai è al centro di un processo involutivo evidente. Manca in coraggio e nelle scelte.

Bianco 5,5: Torna titolare dopo diverse partite per rimpiazzare Maita ma il dinamismo del messinese è tutt'altra cosa. Cerca troppo spesso il lancio lungo per gli attaccanti.

Andreoni 5,5: Alla sola seconda da titolare dopo essersi lasciato apparentemente alle spalle i problemi di pubalgia, l'esterno destro è apparso meno brillante rispetto allo spezzone di gara disputato contro la Turris. Ancora poco propositivo, ma è evidente che gli manchi ritmo partita.

Bisceglie-Bari 0-1: pagelle e tabellino

BISCEGLIE (4-4-2): Russo 6,5; Tazza 6, Priola 6, Vona 6,5, Giron 6; Sartore 6,5, Romizi 6,5 (79' Cittadino sv), Maimone 5,5, Padulano 5,5 (76' Vitale sv); Mansour 5,5, Musso 6 (76' Rocco sv). A disp.: Loliva, De Marino, Cecconi, Zagaria, Ferrante, Vitale, Casella, Spurio, Altobello, Pedrini. All. Bucaro 6.

BARI (3-4-3): Frattali 6; Sabbione 5,5, Minelli 6, Perrotta 6 (66' Montalto 6); Andreoni 5,5, Bianco 5,5, De Risio 6 (82' Lollo sv), D’Orazio 5 (66' Semenzato 5,5); Marras 6, Antenucci 7, D’Ursi 6 (82' Citro 6,5). A disp.: Marfella, Hamlili, Simeri, Corsinelli, Candellone. All. Auteri 5,5.

Arbitro: Tremolada di Monza

Assistenti: Fontemurato – Catucci

IV: Acanfora

Marcatori: 86' Antenucci (BA)

Note - ammoniti Romizi (BI), De Risio, Sabbione (BA) Espulso Scuotto (BI). Recupero 2' pt, 4' st.