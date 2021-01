Bisceglie-Bari, le probabili formazioni: Andreoni dal 1', difesa con Minelli e Perrotta

Il derby pugliese tra Bisceglie e Bari, in programma oggi pomeriggio alle 17:30, chiuderà il girone d'andata della stagione 2020-2021 di Serie C. Al giro di boa del campionato, i Galletti occupano la seconda posizione in classifica con uno svantaggio di 8 punti dalla capolista Ternana (oggi impegnata in trasferta sul campo della Juve Stabia contemporaneamente ai biancorossi).

Per mantenere costante il divario che li separa dagli umbri, ancora imbattuti, Auteri e i suoi dovranno necessariamente tornare dal Ventura con i tre punti. Dopo il pareggio con la Turris, maturato dopo una partita dominata, il margine di errore che era di per sé già ridottissimo si è assottigliato ulteriormente. Il Bari è condannato a vincere ma il Bisceglie dell'ex Romizi non ha nulla da perdere e proverà a tendere un tranello ai più quotati avversari, cercando punti preziosi per la salvezza.

Come arriva il Bisceglie

Bucaro recupera tutti gli indisponibili e gli squalificati. Il tecnico dei nerazzurrostellati dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1: Russo tra i pali, difesa con Vona e Altobello centrali, De Marino e Giron terzini. A centrocampo l'ex Romizi e Cittadino agiranno a protezione della linea difensiva, qualche metro più avanti, invece, ci saranno Cittadino, Mansour e Vitale in appoggio all'unica punta Musso.

Come arriva il Bari

Per il derby con i nerazzurrostellati Auteri ha diversi calciatori indisponibili: mancano Maita (covid) e Celiento (problemi muscolari) e gli squalificati Ciofani e Di Cesare. Proprio in virtù di queste due assenze il tecnico biancorosso dovrebbe schierare un terzetto difensivo inedito composto dal recuperato Minelli, Sabbione e Perrotta. A centrocampo sarà ancora una volta Lollo ad affiancare De Risio, mentre sugli esterni la novità sarà rappresentata da Andreoni, alla seconda partenza da titolare in stagione. Sul lato opposto, invece, dovrebbe partire D'Orazio. In attacco tutto porta alla conferma del tridente composto da Marras, Antenucci e D'Ursi.

Bisceglie-Bari, le formazioni ufficiali

BARI (3-4-3): Frattali; Minelli, Sabbione, Perrotta; Andreoni, Lollo, De Risio, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi. All. Auteri

BISCEGLIE (4-2-3-1): Russo; Priola, De Marino, Vona, Giron; Sartore, Romizi; Cittadino, Mansour, Vitale; Musso. All. Bucaro

Arbitro: Tremolada di Monza

Assistenti: Fontemurato - Catucci

IV: Acanfora