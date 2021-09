Blitz del Corato in casa del Borgorosso Molfetta: decidono Di Rito e Bozzi

Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza i neroverdi ottengono un'altra vittoria, raggiungendo il primo posto in classifica in coabitazione con Barletta e San Severo

Cade il Borgorosso Molfetta, vola il Corato che va a punteggio pieno assieme a Barletta e San Severo. Nel match della seconda giornata del campionato di Eccellenza, Girone A, i neroverdi escono dallo stadio Poli con l'intera posta in palio dopo una partita vivace fin dai primi minuti di gioco. La gara parte e il Corato trova subito il vantaggio, firmato dall'attaccante Di Rito al 2', abile a farsi trovare pronto su un calcio d'angolo. Poco dopo i padroni di casa vanno in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Vitale: la gara cambia con gli ospti che prendono definitivamente le redini del gioco impegnando il portiere De Santis, che ingaggia un duello assieme a Di Rito; il Borgorosso Molfetta reagisce grazie all'iniziativa di Roselli, il cui tentativo finisce di poco fuori. Nel secondo tempo il Corato sfiora in diversi frangenti il raddoppio, ma Daiello, Lezzi e Cotello non riescono a colpire: all'88' ci pensa Bozzi, sugli sviluppi di un corner, a chiudere la pratica. Gli uomini di mister Leonino restano a quota un punto in classifica.