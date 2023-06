Il boato del San Nicola per il goal di Antenucci a Cagliari: più di 2mila per la partita del Bari sui maxischermi

Minuto 96 a Cagliari: Mirko Antenucci, appena entrato, mette la palla sul dischetto. Fischio dell'arbitro, un tiro secco e angolato ed è goal: esplode il Bari che acciuffa i sardi nella gara d'andata dello spareggio per andare in Serie A. Esplode lo stadio San Nicola dove circa 2500 tifosi hanno seguito la partita in curva Nord grazie ai maxischermi installati dalla Ssc Bari in collaborazione con Pugliapromozione e il Comune.

Un'emozione da condividere che è solo l'antipasto di quello che accadrà domenica quando al San Nicola ci saranno quasi 60mila spettatori per spingere la squadra di Mignani verso il sogno.