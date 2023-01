Doni per i piccoli pazienti del Policlinico: il gesto solidale del Borgorosso Molfetta

Bellissimo gesto di solidarietà del Borgorosso Molfetta, che ha fatto una visita al reparto oncologico pediatrico dell'Ospedale Policlinico di Bari. Una delegazione della società biancorossa ha portato in dono ai pazienti alcuni gadget, delle calze piene di dolciumi e del materiale scolastico: dei semplici regali per dare un po' di serenità e qualche sorriso a chi deve affrontare delle dure battaglie. "Il mondo Borgorosso, dalla dirigenza allo staff passando per prima squadra e Juniores, ha risposto presente all'iniziativa che oggi più che mai ci rende orgogliosi di essere quel che siamo" - si legge sulla pagina Facebook del Borgorosso Molfetta.