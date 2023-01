Bitonto, ripartenza con una vittoria: 2-1 all'Afragolese

Inizia col piede giusto il 2023 del Bitonto: i neroverdi vincono 2-1 a Cardito contro l’Afragolese nella diciottesima del girone H di Serie D, prima gara del girone di ritorno. In terra campana i ragazzi di mister Loseto vanno sotto di una rete in avvio di gara, per colpa di una incertezza difensiva, poi però con pazienza e coraggio riescono a ribaltare il passivo, trascinati da una doppietta di Palazzo, che prima pareggio di rigore e poi subito ad inizio ripresa sigla il sigillo da tre punti. E in contropiede sono tante le occasioni sprecate dai neroverdi per il tris. Ma dalla Campania torna a casa un Bitonto con tre punti in cassaforte, che hanno un valore significativo contro una diretta concorrente nella lotta salvezza.

La cronaca del match. Mister Valeriano Loseto deve rinunciare all’indisponibile Carullo, fermatosi nell’allenamento di rifinitura, e allo squalificato Gianfreda. Out per infortunio anche Moscelli. Panchina per l’ultimo arrivato, l’attaccante argentino Corado. Dunque, solito 3-5-2 di partenza con Petrarca tra i pali; linea di difesa con Gomes – Silletti – Tangorre; a centrocampo, nel mezzo torna Clemente nel ruolo di play, Mariani e Cardore interni, sulle corsie agiscono Riefolo e Chiaradia; in avanti torna dal 1’ Figliolia, al fianco di capitan Palazzo.

Panchina con Civita, Maffei, Muscatiello, Ungredda, Cassano, Rapio, Spinelli, Corado, Lucchese.

L’Afragolese di Massimo Agovino, quarto allenatore nella stagione dei rossoblu campani, partiti con ambizioni di vertice ma impelagati in zona playout, si schiera con un 4-3-3 che vede Provitolo in porta; in difesa Cordato – Picascia – Murolo – Percuoco; a centrocampo, Alessio Esposito – Virgilio – De Marzo; in avanti, l’ex Padulano e Celiento a supporto della punta centrale, Longo.

Minuto 2 e subito colossale occasione gol per il Bitonto: Chiaradia lancia dalla corsia di sinistra, Mariani e Figliolia eludono la tattica dell’offside dei campani, con l’under barese che si ritrova praticamente solo davanti a Provitolo, ma calcia incredibilmente sul fondo colpendo male la sfera.

Un solo giro di lancette e l’Afragolese passa in vantaggio: pallone che arriva dalle retrovie, incertezza di Gomes che di testa appoggia all’indietro verso Petrarca, tocco troppo fiacco, si avventa come un rapace il solito Longo che anticipa con un pallonetto l’estremo difensore bitontino e lo scavalca siglando l’1-0 rossoblu. Doccia fredda per il Bitonto, gol sbagliato gol subito.

Prova la reazione il Bitonto, allo scoccar del 7’: Palazzo direttamente da calcio di punizione, dalla trequarti, defilato sulla sinistra, palla in bocca a Provitolo.

Al 20’ proiezione offensiva bitontina: Palazzo in area di rigore, lato sinistro, serve sul versante opposto per l’accorrente Riefolo che calcia di prima intenzione trovando il tocco di mano di De Marco: calcio di rigore e ammonizione per il numero 73 campano. Sul dischetto si presenta Palazzo, che tira rasoterra, intuisce Provitolo ma non quanto basta per deviare. È 1-1 Bitonto, con l’ottavo sigillo in campionato del capitano.

Il Bitonto cresce in fiducia: 29’, prima Palazzo dal limite dell’area di rigore, lato destro, serve Figliolia in piena area, colpo di testa che si stampa sul palo ma si alza la bandierina del secondo assistente, il sig. Cozzuto di Formia, a vanificare il tutto; poi pochi secondi dopo ci prova direttamente Palazzo da poco fuori l’area, tiro bloccato agevolmente da Provitolo.

Risponde con veemenza l’Afragolese al 31’: iniziativa personale di Celiento sulla sinistra, entra in area di rigore e dal fondo serve al centro per Alessio Esposito, prima conclusione parata da Petrarca, ribattuta sparata alta sopra la traversa. Brivido freddo per la difesa neroverde.

39’, ancora campani in avanti: punizione dalla trequarti destra, sponda arretrata di Murolo per la botta da fuori di De Marco, palla alta sopra la traversa che non impensierisce Petrarca.

Proteste bitontine per un altro tocco di mani allo scoccar del 45’, ma il direttore di gara, il sig. Mirri di Savona, lascia continuare. Nei tre minuti di recupero, poi allungatisi a cinque, non accade null’altro: si va al riposo sull’1-1. Bitonto bravo a reagire e a recuperare lo svantaggio.

La ripresa. Nessuna novità di formazione. E Bitonto che parte subito in avanti, trovando il vantaggio dopo neanche due giri di lancette: azione insistita sulla sinistra, con Cardore che si libera in area di rigore e crossa dal fondo, incerto Provitolo, la sfera arriva a Figliolia, che ci prova ma coglie la traversa, la sfera rimane lì e Palazzo di testa insacca nella porta sguarnita, scavalcando anche il tentativo disperato di salvataggio di un difensore campano. Doppietta del capitano, Bitonto che la ribalta e ora conduce 2-1. Rete numero nove per Loris in campionato.

53’ e Afragolese pericolosissimo: traversone di Alessio Esposito da destra, Celiento taglia bene al centro dell’area di rigore e conclude di prima intenzione, prodigioso è il riflesso di Petrarca che sventa la minaccia.

55’, ripartenza Bitonto, Cardore se ne va sulla sinistra, serve al centro, velo di Figliolia per l’accorrente Palazzo, conclusione murata dalla difesa in angolo. Dalla bandierina, Palazzo trova la testa di Gomes, in piena area, palla di pochissimo alta sopra la traversa. Occasionissima per il tris bitontino.

Minuto 65 e Afragolese che resta in dieci uomini: secondo giallo a Celiento, brutta entrata in ritardo ai danni di Cardore. Bitonto con l’uomo in più. Poco dopo, primo cambio per mister Loseto: a centrocampo, dentro Lucchese per Cardore. Ma la partita di Lucchese dura appena cinque minuti: fallo in mezzo al campo del centrocampista bitontino ai danni di Alessio Esposito e l’arbitro estrae il cartellino rosso diretto, che appare decisamente eccessivo. Bitonto in dieci uomini, nello stupore generale. Ristabilita la parità numerica, con entrambe le squadre con l’uomo in meno. Dentro Muscatiello per Figliolia, mister Loseto mette nuova linfa al centrocampo.

76’, opportunità per i padroni di casa: cross dalla sinistra di Mancino, svetta Murolo in area di rigore senza inquadrare lo specchio.

Attacca l’Afragolese, soprattutto dal versante destro con i neo entrati Da Dalt e Tripicchio, la difesa del Bitonto resiste. Dentro Maffei per un esausto Palazzo, c’è spazio anche per Spinelli al posto del dolorante Clemente. Esordio per Corado, che prende il posto di Chiaradia: Loseto con coraggio chiude il match con due punte ed un centrocampo under.

Sei minuti di recupero: nel primo giro di lancette, errato retropassaggio per vie centrali di Picascia, ne approfitta Corado che ruba palla e si presenta solo davanti a Provitolo, calciando addotto all’estremo difensore di casa. Clamorosa occasione per chiudere il match sprecata dai bitontini.

Minuto 93’ ancora ripartenza Bitonto, condotta da Mariani, lancia Muscatiello, si invola verso Provitolo, che gli sbarra la strada in angolo.

L’Afragolese non ne ha più e il Bitonto amministra un successo pesantissimo: al fischio finale festa neroverde per tre punti che hanno un valore enorme nella corsa verso la salvezza: neroverdi sempre più a centroclassifica, a +8 sulla zona playout. Il 2023 inizia nel verso giusto.

Prossimo impegno per il Bitonto, domenica prossima 15 gennaio quando nella nuova casa temporanea del Polisportivo “Nicola Rossiello” arriverà il quotato Brindisi: sfida complicata contro una corazzata allestita per vincere il campionato ma i neroverdi vogliono continuare a stupire.

18^ GIORNATA CAMPIONATO SERIE D – GIRONE H

AFRAGOLESE – BITONTO 1 – 2

Reti: 3’ pt Longo, 21’ pt (rig.) e 2’ st Palazzo

AFRAGOLESE (4-3-3): Provitolo; Cordato, Picascia, Murolo, Percuoco (13’ st Mancino); Esposito A. (29’ st Tripicchio), Virgilio (44’ st Esposito F.), De Marzo; Padulano (13’ st Da Dalt), Longo (13’ st Martiniello), Celiento.

A disp.: Iurino, Allegra, Carbone, Camara.

All. Agovino

BITONTO (3-5-2): Petrarca, Gomes, Silletti, Tangorre; Riefolo, Mariani, Clemente (40’ st Spinelli), Cardore (22’ st Lucchese), Chiaradia (44’ st Corado); Figliolia (29’ st Muscatiello), Palazzo (c) (37’ st Maffei).

A disp.: Civita, Ungredda, Cassano, Rapio.

All. Loseto

Arbitro: Mirri (Savona). Assistenti: D’Alessandris (Frosinone) e Cozzuto (Formia).

Ammoniti: Celiento, De Marco, Martiniello (A), Tangorre, Clemente (B)

Espulsi: Celiento (A) al 20’ st per doppia ammonizione; Lucchese (B) al 26’ st per gioco pericoloso.

Recupero: 3 pt – 6 st

Calci d’angolo: 5-4

Fonte: comunicato ufficiale Bitonto