Corato, un cammino proficuo nel girone di andata: i neroverdi vogliono continuare a sorprendere

Emesso il primo verdetto del girone A del campionato di Eccellenza pugliese: il Manfredonia è campione d'inverno col primo posto in classifica presidiato a quota 30 punti. Ma il Corato guidato da Fabio Di Domenico è lì, ad inseguire la corazzata foggiana.

Il cammino dei neroverdi è rimarchevole, al netto della rivoluzione che ha coinvolto dirigenza e staff tecnico la scorsa estate e che aveva visto, inizialmente, dell'incertezza riguardo l'iscrizione della squadra allo stesso torneo. Quello che sembrave essere un ridimensionamento, dunque, si è trasformato in una piacevole sorpresa. Attualmente il Corato è terzo in classifica a quota 27 punti, assieme al Bisceglie: un bottino ottenuto a seguito di otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Le reti segnate sono state 22, quelle subite 7.

Insomma, il Corato si può dire certamente soddisfatto del cammino maturato in questo girone di andata e non intende mollare la presa. A cominciare dalla prima sfida del ritorno, quella contro l'Unione Calcio Bisceglie in programma domenica 18 dicembre contro l'Unione Calcio Bisceglie.