Il Monopoli riparte con un pareggio: ad Avellino finisce 0-0

Serie C Girone C

Squadra in casa US Avellino

Dopo la sconfitta contro il Crotone, il Monopoli muove la classifica uscendo dalla sifda al cospetto dell'Avellino con un pareggio. 0-0 il risultato finale della sfida andata in scena allo stadio Partenio-Lombardi: i biancoverdi hanno respinto gli assalti dei padroni di casa grazie anche ad una bella prestazione del portiere Vettorel, provvidenziale in molte occasioni, specialmente in occasione della punizione di Russo e sul tiro di Gambale deviato sulla traversa. Il Monopoli, al sesto pareggio stagionale, sale a quota 27 punti in classifica.

Avellino-Monopoli, il tabellino

U.S. AVELLINO 1912 (4-3-3): Marcone, Rizzo, Tito (65’ Zanandrea), Gambale (65’ Kanoute), Russo (80’ Murano), Di Gaudio (80’ Trotta), Aya, Casarini, Maisto, Auriletto, D’Angelo (73’ Garetto). A disposizione: Pane, Pizzella, Ricciardi, Illanes, Zanandrea, Moretti, Micovschi. Allenatore: Massimo Rastelli.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-1-2): Vettorel; Mulè, Drudi (58’ Radicchio), Bizzotto; Viteritti, De Risio (53’ Piccinni), Vassallo (75’ Piarulli), Giannotti (75’ Fella), Rolando; Starita (75’ Corti),Manzari. A disposizione: Avogadri, Dibenedetto, De Santis, Cristallo. Allenatore: Giuseppe Pancaro.

Arbitro: Mattia Caldera di Como. Assistenti: Domenico Castro di Livorno e Matteo Paggiola di Legnano. Quarto ufficiale: Filippo Giaccaglia di Jesi.

Ammoniti: Maisto (A), Aya (A), Viteritti (M), Giannotti (M), Tito (A), Piccinni (M), Rolando (M). Espulsi:

Note: recupero 2’ p.t., 4’ s.t. Angoli 3-3.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli