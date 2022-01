Bari: anticipato il calcio d'inizio della sfida sul campo della Paganese

Serie C Girone C

In attesa del ritorno in campo previsto domenica 23 gennaio al San Nicola contro il Catania, cambia l'orario della sfida tra Paganese e Bari.

La Lega Pro, ratificando l’accordo intercorso tra le due società, ha disposto che la gara valida per la 24ª giornata del Girone C di Serie C, in programma allo stadio 'M. Torre' domenica 30 gennaio 2022, inizialmente prevista alle ore 17:30, venga anticipata alle 14:30.

Subito dopo la sfida di Pagani, per il Bari si aprirà un mese di febbraio intensissimo con 7 gare a beve distanza l'una dall'altra, giocando quasi ogni tre giorni.