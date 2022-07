Doppio colpo per la Ssc Bari: arrivano i giovani Dorval e Bosisio

Due nuovi giovani prospetti per la Ssc Bari. I biancorossi, per la campagna di rinforzo in vista dell'avvio del Campionato di Serie B, hanno annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno francese Emile Mehdi Dorval e dell'ex capitano del Milan Primavera, Marco Bosisio. Il franco-algerino, classe 2001, ha firmato un contratto fino a giugno 2025; dopo aver militato nei settori giovanili di Amiens e Aubervillers, arriva in Italia e partecipa al campionato di Serie D nelle fila del Fasano prima guadagnarsi, da protagonista (41 presenze e 2 reti), la promozione in Lega Pro con la maglia del Club ofantino lo scorso aprile.

Il difensore di Vimercate è invece un classe 2002, anch'egli con un contratto che lo lega al club di De Laurentiis fino al 2025. Per lui 29 presenze e un gol mentre guidava la retroguardia rossonera nelle giovanili lo scorso anno.