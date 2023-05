Al Team Altamura il derby contro il Molfetta: gli uomini guidati dai Bartoli ufficialmente ai playout

Il Team Altamura ha la meglio nel derby contro il Molfetta e resta in corsa per un posto ai playoff, condannando allo stesso tempo la formazione guidata da Renato Bartoli ai playout. Il delicato match andato in scena allo stadio D'Angelo è terminato 2-1: Al 47' padroni di casa hanno trovato il gol con Croce, giunto al decimo centro stagionale; nella prima parte di ripresa gli uomini guidati da Antonio Rogazzo hanno colto il raddoppio, grazie al mancino di Molinaro (53'). Nel finale gli ospiti hanno accorciato le distanze con il rigore trasformato da Vivacqua all'87', per poi intraprendere un forcing che non ha però regalato i punti sperati. Il Team Altamura sale a 56 punti, il Molfetta resta invece fermo a quota 32: l'Afragolese e la Nocerina sono lontane quattro lunghezze, quindi per ottenere la permanenza in Serie D bisognerà passare dagli spareggi.

Team Altamura-Molfetta, il tabellino

Team Altamura (4-3-3): Spina, Colella, Mattera, Bolognese, Bertolo (36’ st Lacassia), Cascella (43’ st Murtas), Sosa, Serra, Croce (14’ st Schiavino), Prinari (24’ st Sepe), Molinaro (47’ st Caputo).

A disp. Guido, Caka, Venanzio, Palumbo.

All. Rogazzo Antonio.

Molfetta Calcio (3-5-2): Crispino, De Gol (9’ st Avantaggiato), Panebianco (22’ pt Lobjanidze), Farucci, Pizzutelli (33’ st Fucci), Martino, Stasi, Cianciaruso, Salvemini (33’ st Tarcinale), Vivacqua, Longo (1’ st Kordic).

A disp. Diame, Mazzotti, Zagaria, Lorenzini.

All. Bartoli Renato.

Arbitro: Pica Luigi di Roma 1.

Assistenti: Celestino Giovanni di Reggio Calabria e Bartoluccio Mirko di Vibo Valentia.

Reti: 47’ pt Croce, 7’ st Molinaro, 42’ st Vivacqua (rig.).

Ammoniti: Cianciaruso, Bertolo, Serra, Martino, Mattera.

Recupero: 2’ pt – 5’ st.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Molfetta