Al Veneziani passa il Potenza: Monopoli battuto per 2-1

Il Monopoli non riesce ancora a trovare la giusta continuità in questa stagione. Allo stadio Veneziani i biancoverdi sono stati sconfitti per 2-1 dal Potenza: si è dunque interrotta la mini striscia di risultati utili consecutivi che durava da due gare (vittoria contro la Virtus Francavilla e pareggio a Latina) con la settima sconfitta in campionato. Gli ospiti si sono portati sul 2-0 nel primo tempo grazie ai sigilli di Di Grazia (17') e Caturano (38'); la formazione guidata per l'occasione dal viceallenatore Giacomo Ferrari ha poi accorciato le distaanze nel finale, in occasione del gol di Manzari all'80'. Ma non è bastato: il Monopoli resta così fermo a quota 22 punti in campionato.

Monopoli-Potenza, il tabellino

RETI: 35’st Manzari(M); 17’ Caturano, 38’ Di Grazia(P)

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Vettorel; Fornasier(39’st De Santis), Bizzotto, Pinto; Viteritti(32’st Rolando), Hamlili, Vassallo(32’st Piarulli), Manzari, Dibenedetto(1’st Fella); Starita, Montini. All.: Ferrari (Pancaro squal.). A disp.: Nocchi, Radicchio, Drudi, Corti, Cascella, Cristallo.

POTENZA CALCIO (3-5-2): Gasparini; Girasole, Matino, Verrengia; Gyamfi, Logoluso(32’st Laaribi), Sandri(32’st Del Pinto), Talia, Volpe(40’st Polito); Caturano(26’st Del Sole), Di Grazia(26’st Belloni). All.: Raffaele. A disp.: Alastra; Rillo, Celesia, Emmausso, Ricciardi, Masella, Schimmenti.

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Assistenti: Michele Piatti di Como e Matteo Nigri di Trieste. IV: Domenico Castellone di Napoli.

Ammoniti: Bizzotto, Hamlili(M); Gasparini, Logoluso, Belloni(P). Espulsi: -.

Note: recupero 1′ p.t., 5′ s.t; angoli 12-1; divisa biancoverde per il Monopoli, bianca per il Potenza. Spettatori totali 1607 di cui 816 abbonati e 188 ospiti.

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli