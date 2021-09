Altra sconfitta per la Rinascita Rutiglianese: il Foggia Incedit vince 1-0

La Rinascita Rutiglianese incassa la seconda sconfitta nel campionato di Promozione, girone A. Al campo FIGC di Foggia nella seconda giornata di questo campionato si impone il Foggia Incedit per 1-0, dopo una partita che ha visto i padroni di casa costruire diverse occasioni soprattutto nel primo tempo con Ciccarelli, Montemorra e Compierchio: il portiere Colagrande si fa trovare pronto. La Rinascita Rutiglianese si rende pericolosa con una punizione battuta da Palasciano. Nel secondo tempo Pompilio sfiora ancora il gol per i suoi, poi Mongiello non riesce a finalizzare un contropiede; gli uomini allenati da Michele Valentini cercano di fare densità per respingere le velleità avversarie, ma all'85' arriva l'episodio che cambia il risultato: sugli sviluppi di un calcio piazzato viene ravvisato un tocco di mano degli ospiti. Viene assegnato un calcio di rigore, trasformato da Pompilio. Nel finale di gara il Foggia Incedit controlla e finisce così. Niente fare per la Rinascita Rutiglianese, ancora ferma a zero punti.