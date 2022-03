Altra sconfitta per la Virtus Mola: l'Atletico Racale si è imposto per 2-1

Sconfitta pesante per la Virtus Mola, nello scontro diretto per la salvezza contro l'Atletico Racale. Allo stadio comunale Barsuto la formazione biancazzurra è stata battuta per 2-1: ad aprire le danze è stato Casalino al 20' per i padroni di casa, mentre gli ospiti hanno replicato al 53' con Capozzo. La rete decisiva è arrivata al 60', ad opera di Silva Mateus. Si tratta del secondo ko di fila, dopo quello contro il Castellaneta, per la Virtus Mola, che resta ultima in classifica a quota 16 punti. A tre giornate dal termine della stagione, raggiungere l'obiettivo della permanenza in categoria ora appare una vera e propria impresa.