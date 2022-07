SSC Bari: il programma delle amichevoli del ritiro estivo 2022

Il Bari è pronto a partire per il ritiro estivo. I biancorossi in mattinata hanno sostenuto l'ultimo allenamento casalingo e nel primo pomeriggio partiranno alla volta di Roccaraso dove la squadra rimarrà fino al 23 luglio alloggiando presso l'Hotel Excelsior e svolgendo le sedute di allenamento presso il centro sportivo Comunale.

Come aveva preannunciato Michele Mignani durante la sua conferenza stampa, sono stati svelati i nomi degli avversari delle tre sfide amichevoli che i galletti affronteranno in ritiro. Si comincia mercoledì 13 luglio con l'ASD Roccavivara, formazione che milita in prima 1a Categoria, poi domenica 17 luglio, ci sarà il test con l'ASD Spoltore, compagine di Eccellenza. Il piatto forte, un vero e proprio antipasto di Serie B, ci sarà venerdì 22 luglio con la sfida sul campo del Frosinone degli ex Fabio Grosso e Guido Angelozzi.

Ritiro Bari 2022: il programma amichevoli dei biancorossi

Bari-Asd ROCCAVIVARA

Mercoledì 13 luglio ’22, ore 17:30, centro sportivo Comunale, Roccaraso

Bari-ASD Spoltore

Domenica 17 luglio ’22, ore 17:30, centro sportivo Comunale, Roccaraso

FROSINONE-BARI

Sabato 23 luglio ’22, ore 18:00, stadio 'Benito Stirpe', Frosinone