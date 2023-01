Ancora un acquisto per il Molfetta: ecco il terzino sinistro Paolo Bianco

Molfetta scatenato in queste ultime ore per quel che riguarda il mercato. La squadra biancorossa ha perfezionato gli arrivi dei difensori Marco Mazzotti e Vincenzo Farucci, ma non solo:dall'Audace Cerignola è stato prelevato a titolo temporaneo il terzino sinistro Paolo Bianco. Il classe 2003 ha trascorso la prima parte dell'attuale stagione al Cjarlins Muzane (Serie D, girone C) raccogliendo 10 presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria; nel 2021/2022 si è messo in mostra vestendo la maglia del Fasano, con uno score totale di 32 presenze e una rete.