Ancora una gioia per il Gravina: Lavello steso per 2-0

Squadra in casa

Squadra in casa Lavello

Colpo esterno per il Gravina, che allo stadio Lorusso ha avuto la meglio sul Lavello di Venosa portando così a casa una preziosissima seconda vittoria di fila (dopo quella contro il Martina). Il risultato finale è stato di 2-0: i gialloblù hanno messo a segno un gol per tempo, trovando il vantaggio al 7' grazie al tiro deviato di Intinacelli e raddoppiando all'82' con il tap-in di Kharmoud sul rigore parato da Trapani a Prado. Il Gravina sale a quota 15 punti e sale al terzultimo posto in classifica.