Andata primo turno Coppa Italia Eccellenza: i risultati delle squadre baresi

Domenica tutto sommato positiva per le squadre baresi impegnate nell'andata della Coppa Italia di Eccellenza, con alcuni risultati netti che indirizzano le partite di ritorno in programma giovedì 14 settembre. Il Molfetta, che è in attesa di capire se verrà ripescato in Serie D, ha travolto nella stracittadina la Molfetta Sportiva grazie ad un 7-0 che non ha lasciato spazio ad interpretazioni. Ok in trasferta l'Arboris Belli, capace di espugnare il campo dell'Ostuni segnando cinque reti: in casa si potrà gestire il tuotto con maggiore tranquillità; vittoria anche per il Corato guidato da Salvatore Maurelli, che ha avuto la meglio sul Bisceglie.

L'altra squadra di Molfetta, il Borgorosso, è invece caduto nella seconda parte della ripresa contro l'Unione Calcio Bisceglie, abile a firmare due reti ravvicinate che complicano il cammino dei biancorossi.

Nella cornice dello stadio Caduti di Superga, il Polimnia sorprende la neopromossa Virtus Mola in un derby combattutto ed intenso: la rete di Strippoli ha permesso ai biancazzurri di mister Massimiliano Tangorra di accorciare le distanze e poter sperare nel ribaltare il risultato nel confronto di ritorno a Polignano a Mare.

Coppa Italia Eccellenza, i risultati dell'andata del primo turno