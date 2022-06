Bari, l'era De Laurentiis diventa un libro. Decaro: "Ora la Nazionale al San Nicola"

"Il Bari e l'era De Laurentiis" è il titolo del nuovo libro di Gianni Antonucci. Il 93enne, tra i più autorevoli studiosi della storia biancorossa, ha presentato ieri presso il Palazzo della Provincia la sua ultima fatica letteraria che ripercorre i primi quattro anni di gestione della famiglia De Laurentiis alla guida dei galletti. Una storia iniziata durante l'estate 2018, quando fu affidato loro il titolo sportivo direttamente dal sindaco Antonio Decaro. Dalle sabbie mobili della Serie D fino alla promozione in Serie B dello scorso aprile, un viaggio ricco di alti e bassi ma pieno di entusiasmo.

Alla presentazione, oltre al "protagonista" del libro Luigi De Laurentiis, hanno partecipato anche il sindaco Decaro e l'ex rettore dell'Università degli Studi di Bari, Corrado Petrocelli. Il primo cittadino è parso visibilmente emozionato nel rivivere le tappe che hanno segnato la rinascita biancorossa, da quell'afoso pomeriggio di agosto del 2018 allo Stadio della Vittoria, quando davanti a circa 5000 tifosi promise che avrebbe fatto tutto il possibile per garantire alla nuova società un futuro degno di una piazza calcistica importante come Bari. Una parola mantenuta, scegliendo la serietà della Filmauro che aveva già alle spalle la rinascita del Napoli.

De Laurentiis: "Polito lavora sulla nuova squadra"

De Laurentiis si è detto "onorato" per essere stato raccontato da una penna come quella del professor Antonucci, e ha ribadito che - nonostante la norma sulla multiproprietà che allo stato attuale rappresenta una spada di Damocle - avrebbe un enorme piacere che la sua avventura barese proseguisse ancora a lungo poiché nel capoluogo pugliese ha trovato una seconda casa e grande affetto da parte della gente.

Non potevano mancare anche alcuni riferimenti alla prossima stagione: "Il primo passo sarà costruire una squadra adatta al modulo del nostro mister. A questo sta pensando Polito che è già a lavoro su 7-8 acquisti, è tutto nelle sue mani. Spero di trovare giovani che possano essere delle sorprese e perché no delle plusvalenze. Inutile spendere tanto senza costrutto, basta vedere quante squadre hanno fatto investimenti enormi per la categoria senza salire o addirittura rimanendo fuori dai playoff. La B è impegnativa e serve una gestione sana e realista ma il Bari sarà competitivo".

Decaro: "Presto la Nazionale al San Nicola"

Tra i passaggi più interessanti anche quelli relativi allo stadio San Nicola, raccontati dal sindaco Decaro: "Quando preparammo le manifestazioni d'interesse, richiedemmo l'obbligo per l'azienda che rilevava il titolo di assumersi gli oneri dello stadio. Oggi noi ci occupiamo della manutenzione straordinaria, loro di quella ordinaria. Grazie al finanziamento a tasso zero erogato dal Credito sportivo stiamo procedendo a un restyling completo dello stadio. Stiamo rifacendo il terreno, che aveva urgente bisogno di interventi e non veniva toccato dal 1990. Abbiamo finalmente fatto le verifiche sulla tipologia dei materiali dei petali, risolvendo le criticità che avevano portato al distacco dei teloni in teflon. Tra fine settembre e inizio ottobre lo stadio sarà completamente rifatto. Avremo uno stadio come nuovo. Le risorse del Credito sportivo sono state importantissime, dandoci la possibilità di realizzare opere obbligatorie per l'iscrizione alla B. Stiamo ragionando con la Figc, anche per ospitare una partita dell'Italia, perché finora non avevamo le carte in regola finora".