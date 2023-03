Ascoli-Bari 0-1: contro i marchigiani basta un rigore di Cheddira

Vola sulle ali dell'entusiasmo il Bari, vittorioso 0-1 sul campo dell'Ascoli nel 28° turno di Serie B. Il successo di misura sul campo dei marchigiani porta la firma del capocannoniere del campionato cadetto Walid Cheddira, che al 48' del primo tempo ha trasformato un calcio di rigore segnando il quindicesimo gol del suo torneo.

Nonostante l'uomo in più con cui i biancorossi hanno giocato dal 43' per il doppio giallo a Falasco, è stata una partita di sofferenza per gli uomini di Mignani che nella ripresa hanno avuto due opportunità nitide per chiudere la gara con Cheddira e Scheidler, entrambe non sfruttate.

Dopo il brivido finale per un intervento rischioso di Zuzek, il Bari ha potuto festeggiare la quinta vittoria (l'ottava in trasferta) nelle ultime sei partite, allungando a sei la striscia totale di risultati utili consecutivi. I tre punti del Cino e Lillo Del Duca lanciano i Galletti momentaneamente al secondo posto a 49 punti, in attesa che il Genoa chiuda il turno lunedì in casa contro il Cosenza. Sicuramente il miglior modo di arrivare alla settimana che porta alla sfida in casa contro la capolista Frosinone dell'ex Fabio Grosso, in programma sabato 11 marzo alle 16:15.

Ascoli-Bari: la cronaca

Mignani cambia ancora la formazione iniziale: accanto a Vicari c'è Zuzek, Mazzotta riprende il suo posto a sinistra. A centrocampo riposa Miaello: c'è Maita ad agire da play affiancato da Molina e Benedetti. Sulla trequarti conferma per Bellomo, mentre in attacco con Cheddira si rivede Esposito. Partenza aggressiva dei padroni di casa che tengono nella propria metà campo i biancorossi. Giallo al 13' per Falasco, autore di un fallo su Esposito che scalda un po' gli animi. Al 17' primo tentativo della partita: Mendes viene lanciato in profondità e sfida Vicari sullo scatto, il portoghese arriva al tiro ma colpisce l'esterno della rete, con Caprile attento. Al 26' Abisso fischia un calcio di rigore per l'Ascoli per fallo di mano fallo di Molina, ma dopo aver rivisto l'azione al monitor torna sui suoi passi e annulla il penalty. Decisivo Caprile al 36' su una sberla di Collocolo dai 25 metri deviata in corner. Buona opportunità per il Bari in contropiede con Cheddira, grande progressione del marocchino che poi sbaglia il passaggio per Esposito. Ancora un tentativo dell'Ascoli al 41', ci prova Giovane dal limite dell'area. Momento di svolta al 42': Falasco già ammonito commette fallo su Molina, Abisso non indugia e gli sventola il secondo giallo, Ascoli in 10 per tutto il secondo tempo. Al secondo dei 3' di recupero, calcio di rigore per il Bari: Cheddira arpiona un pallone al centro dell'area sulla sponda di Benedetti servito da Pucino, Botteghin lo contrasta e commette fallo. Abisso fischia il penalty senza indugi. Dal dischetto va lo stesso numero 11 biancorosso che con un destro rasoterra spiazza Leali. Si va al riposo con i biancorossi in vantaggio di un gol e di un uomo.

Il secondo tempo ha inizio con un cambio per entrambe le formazioni: nell'Ascoli Quaranta prende il posto dell'ammonito Giovane, nel Bari finisce la partita di Bellomo, sostituito da Maiello. Buona opportunità al 56' per i biancorossi: Mazzotta entra in area e serve Esposito che aggancia ma perde il tempo al momento del tiro. È l'ultima opportunità per il ragazzo scuola Inter, che al 60' esce per far posto a Scheidler. Doppio cambio anche per i padroni di casa: dentro Forte e Marsura per Gondo e Mendes. Al 67' errore difensivo dell'Ascoli, Cheddira prova ad approfittarne ma si incarta sul più bello nel tentativo di accentrarsi. Ancora cambi al 72': nel Bari Mallamo e Benali per Maita e Molina, nell'Ascoli Dionisi per Falzerano. Altra grande opportunità al 73' per il Bari: Benali lavora subito un ottimo pallone dalla sinistra per Scheidler, il francese però calcia masticando la conclusione e Leali respinge. Bari ancora pericoloso al 78' sull'asse Benali-Scheidler: il libico dalla trequarti sventaglia per il francese che lascia rimbalzare il pallone e prova un lob a scavalcare Leali, pallone alto di poco. All'82' detro anche l'ex Eramo per Collocolo tra i marchigiani e poco più tardi Di Cesare, nel Bari, per Benedetti. Finale di sofferenza per i biancorossi, che nonostante l'uomo in più restano rintanati nella propria metà campo a difendere il risultato. All'ultimo dei 4' di recupero rischia Zuzek su Dionisi ma non c'è fallo e il Bari porta via altri tre punti pesantissimi.

Ascoli-Bari 0-1: il tabellino

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Simic, Botteghin, Falasco; Collocolo (82' Eramo), Giovane (46' Quaranta), Caligara; Falzerano (72' Dionisi); Gondo (59' Forte), Mendes (59' Marsura). A disp.: Guarna, Lungoyi, Dionisi, Ciciretti, Giordano, Sidibe, Franzolini, Tavcar. All. Breda

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Zuzek, Vicari, Mazzotta; Molina, Maita, Benedetti (86' Di Cesare); Bellomo (46' Maiello); Esposito (60' Scheidler), Cheddira. A disp.: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Morachioli, Ricci, Dorval, Mallamo. All. Mignani

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti: Vecchi - Trinchieri

IV: Perri

VAR: La Penna

AVAR: Marcenaro

Marcatori: 45+3' rig. Cheddira (B)

Note - ammoniti Falasco (A), Giovane (A), Maita (B). Espulso Falasco (A) al 43' per doppia ammonizione. Recupero: 3', 4'.

Spettatori: 8.857 (3.970 abbonati, 900 tifosi ospiti)