L'Atletico Acquaviva fa 1-1 nel derby con la Football Acquaviva e prosegue il cammino in Coppa Italia di Promozione

Dopo il 2-2 maturato nella seconda giornata del campionato di Promozione, girone A, Atletico Acquaviva e Football Acquaviva si ritrovano di fronte nella gara di ritorno della Coppa Italia, in quella che in totale è la terza sfida giocata tra le due compagini .Allo stadio Giammaria arriva un altro pareggio che però premia l'Atletico, forte del roboante 4-1 ottenuto nella gara di andata. La squadra del tecnico Michele Delle Foglie passa in vantaggio al 25', grazie alla rete firmata dall'attaccante Sesay; il Football Acquaviva replica solo sul filo del rasoio, al 95', con il sigillo della punta Campanelli. L'Atletico Acquaviva ottiene così il pass per il secondo turno della competizione.