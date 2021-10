L'Atletico Acquaviva travolgente in casa del Football Club Capurso: 4-1 e secondo successo di fila

Atletico Acquaviva va a valanga nel match della quarta giornata del campionato di Promozione, girone A: allo stadio comunale di Capurso la formazione guidata da Michele Delle Foglie ha rifilato un pesante 4-1 al Football Club Capurso. Ad aprire le danze è stato Cannone, seguito subito dal sigillo di Faliero. Gli ospiti non si fermano e trovano il tris grazie alla rete di Abrescia: per l'attaccante classe 1993 è la quarta rete in questo torneo. A seguire il centro di Pastore,capitano della gara odierna, anche lui alla quarta segnatura personale complessiva, poi il classico gol della bandiera dei padroni di casa ad opera di De Giglio. L'Atletico Acquaviva ottiene così il secondo successo consecutivo e sale in classifica a quota 7 punti, mentre per il Football Club Capurso continua il periodo no con il terzo ko di fila: la formazione del tecnico Mimmo Casamassima resta ancorata alle zone basse della classifica avendo finora conquistato un solo punto.