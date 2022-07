Atletico Acquaviva, ingaggiato il nuovo allenatore: ecco Lello Buccolieri

L'Atletico Acquaviva ha scelto il suo nuovo allenatore: a guidare i rossoblù nel prossimo campionato di Promozione sarà Lello Buccolieri, reduce dall'esperienza alla Virtus Mola durata dal 2020 al settembre 2021, quando rassegnò le dimissioni dall'incarico. il classe 1969 ha guidato, tra le altre, anche Noicattaro, Rutigliano e Locorotondo; il suo viceallenatore sarà Nino Bellomo.

Atletico Acquaviva, Lello Buccolieri è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale della società

Lello Buccolieri è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra.

Buccolieri, Uefa B classe 69 nativo di Taranto, dopo aver allenato in piazze come Noicattaro, Rutigliano, Locorotondo e Mola ritorna a vestire la maglia Acquavivese - calciatore nella stagione 2005/2006 e tecnico della formazione Juniores.

Il suo vice sarà Nino Bellomo, classe 65 Uefa B ex mediano di Frattese, Matera, Bari e Ginosa, che andrà a ricoprire il ruolo di allenatore in seconda della prima squadra. Benvenuti ad Acquaviva.