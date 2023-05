Atletico Acquaviva, non basta il pari contro il Lucera: rossoblù eliminati dai playoff (1-1)

L'Atletico Acquaviva sfodera una grande prestazione sul campo del Lucera ma alla fine arriva un pareggio per 1-1, non sufficiente per approdare alla finale playoff contro la Nuova Spinazzola. Allo stadio Comunale i rossoblù sono andati in svantaggio a causa del tap-in di Pozzonzengaro, a cui ha replicato Pinto con un'acrobazia nel cuore dell'area di rigore; la partita poi è andata ai supplementari ma il risultato non è variato, con la formazione foggiana che ha strappato il pass per il turno successivo per via del miglior piazzamento in classifica. Il cammino dell'Atletico Acquaviva nella posteason finisce dunque al primo atto.