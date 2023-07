Atletico Acquaviva, nuovo raduno selettivo per il settore giovanile: tutte le info

Nuiovo raduno selettivo per il settore giovanile dell'Atletico Acquaviva. Martedì 25 luglio, allo stadio Giammaria, si svolgerà uno stage dedicato alle categorie Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15: l'orario dell'appuntamento è stato fissato alle ore 18:30.

Potranno partecipare i calciatori nati dal 2007 al 2010, che dovranno indicare all'indirizzo asdatleticoacquaviva@gmail.com nome, nome data di nascita, contatto telefonico e ruolo, oltre ad allegare il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.