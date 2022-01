Atletico Acquaviva, alla ripresa c'è lo scontro diretto contro la Virtus San Ferdinando

La vittoria per 1-0 nel derby cittadino contro il Football Acquaviva ha permesso all'Atletico Acquaviva di salire a quota 24 punti in classifica, all'ottavo posto solitario. Nel mese di dicembre, inoltre, gli uomini guidati da Michele Delle Foglie hanno raccolto una vittoria esterna sul campo del Foggia Incedit e una sconfitta al cospetto del Polimnia Calcio: in vista della ripresa del campionato del girone A di Promozione, per l'Atletico Acquaviva sarà fondamentale ricominciare il cammino al meglio per mettere nel mirino la zona playoff.

Il 30 gennaio in tal senso è previsto uno scontro diretto, valevole per la sedicesima giornata al Campo Sportivo Comunale, contro la Virtus San Ferdinando sesta in classifica (26 punti).